Lionel Messi kétszer is sírt a Copa América döntőjében

Az argentinok csapatkapitányánál először a mérkőzés alatt, majd után „tört el a mécses”

Messi még az első félidőben sérült meg és ugyan folytatta a játékot, de második játékrész közepén kényszerűségből le kellett cserélni. Ezt meglehetősen nehezen viselte és a társaknak kellett vigasztalni.

Egyrészt a fizikai fájdalom miatt, hiszen nagyon gyötrelmesen nézett ki a bokája a sérülés után.

Másrészt Messi győzelemmel szerette volna búcsúztatni ugyanis az utolsó válogatott meccsét játszó di Mariát. Illetve 37 évesen nagy valószínűséggel neki is ez volt az utolsó Copa fináléja.

Aztán Argentína a hosszabbítás perceiben Lautaro Martinez góljával megszerezte a győzelmet, így jöhettek újra a könnyek. De ezek már az örömé voltak.

Vagyis méltóképpen búcsúzott di Maria, aki lehet, hogy nemsokára ismét Messi csapattársa lesz majd az Inter Miamiban

Messi is in tears as he is subbed off due to injury 💔 pic.twitter.com/t0l3OLLuWf

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2024