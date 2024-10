Lewandowski olyat tett, amire eddig csak Cristiano Ronaldo volt képes

A lengyel támadó igazi BL-specialista lett.

A Barcelona 5-0-ra győzött a svájci Young Boys ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája második fordulójában. A katalán együttes az első körben kikapott Monacóban, így volt mit javítaniuk, azonban Hansi Flick csapata ezt kiválóan oldotta meg. A meccsen Robert Lewandowski két gólt is szerzett, a lengyel csatár így már minden sorozatot figyelembe véve 9 találatnál jár a szezon során.

A 36 esztendős támadó ezzel egyébként megszerezte 9. majd 10. gólját is a BL-ben a Barca színeiben, így ő lett a második olyan játékos a legrangosabb európai kupasorozat történetében, aki három különböző együttesben is eljutott legalább 10 találatig. A másik ilyen Cristiano Ronaldo, aki a Manchester Unitedben, a Real Madridban és a Juventusban is két számjegyű gólmennyiséget termelt.

Robert Lewandowski is only the second player to score 10+ goals for three different teams in the Champions League:

🔴 69 for Bayern Munich

🟡 17 for Borussia Dortmund

🔵 10 for Barcelona

Cristiano Ronaldo achieved the same with Manchester United, Real Madrid and Juventus.… pic.twitter.com/aSReW3oqPz

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 1, 2024