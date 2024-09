Lemondta a fellépőt az Atlético, mert kiderült, hogy Real szurkoló

A madridi derbi „half time show”-jában lépett volna fel Danna Paola, de a mexikói énekesnőről „menet közben” kiderült, hogy Real drukker.

Az eredeti terv az volt, hogy a madridi derbi szünetében Danna Paola Abraham Mateoval elénekelte volna a legújabb dalát, az El Doble-t a Metropolitanóban.

A 29 éves Paola legújabb slágerét Spanyolországban népszerűsíti, ahol egyébként a Netflix Elite című drámájában szerzett hírnevet. Ezen a héten szerepelt a népszerű „La Revuelta” talkshow-ban David Broncano komikussal. Ekkor pedig „vesztére” szóba került a futball és a fellépése.

Az Atlético vezetőség ezek után megköszönte a hölgynek a műsorban mutatott őszinteségét, majd visszamondta a fellépést.

Vélhetően Danna Paola így járt a legjobban, mert nehéz elképzelni mit kapott volna a dühös hazai drukkerektől, amikor megpróbálja elénekelni a dalát.

Danna Paola was due to perform at half-time in the Madrid derby this weekend, but after declaring herself Madridista, #AtleticoMadrid have cancelled the performance. (Relevo) pic.twitter.com/gakjMW6wGF

— Football España (@footballespana_) September 27, 2024