Lemondott pozíciójáról az F1 tulajdonosának vezérigazgatója

Maffei 2005 óta dolgozik a Liberty Media-nál, amely 2017 előtt vásárolta meg az F1-et a CVC Capital Partners-től. Ekkor Maffei vette át a napi operatív irányítást a tulajdonostól, John Malone-tól.

A 64 éves Maffei az év végén lejáró szerződése után lép vissza, de tanácsadóként továbbra is támogatni fogja a Liberty Mediát.

❌ Greg Maffei will step down as CEO of Liberty Media, the company which owns #F1, at the end of the year

Liberty’s chairman, John Malone, will take over the role in an interim capacity. Maffei will serve as senior advisor from January 1st to ‘support the management transition.’ pic.twitter.com/jGOxFfsXb3

