Lehetetlen szögből lőtt zseniális gólt Szalai Attila csapattársa – videó!

A mindössze 18 éves Max Moerstedt könnyen lehet, hogy már most meglőtte élete gólját.

A Szalai Attilát nélkülöző a Hoffenheim 1-1-es döntetlent játszott a korábban a Ferencvárost a Bajnokok Ligájától búcsúztató Midtjylland vendégeként az Európa-liga első fordulójában.

A 42. percben a dánok szereztek vezetést Dario Osorio góljával és sokáig úgy tűnt, ezzel meg is nyerik a mérkőzést. Igen ám, de a rendes játékidő utolsó percében a csereként beálló Max Moerstedt káprázatos mozdulattal egalizált.

That’s one way to score your first senior goal 🤩

At 18 years old, Max Moerstedt has scored a beauty to take Hoffenheim level 👏

