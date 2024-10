Legrosszabb esetben 10 hetet hagyhat ki az Arsenal védője

Riccardo Calafiori térdsérülést szenvedett az Arsenal legutóbbi, Sahtar Donyeck elleni BL-találkozóján. Legrosszabb esetben akár 10 hét kihagyás is várhat rá.

Szerda reggel még arról szóltak a híradások, hogy az Arsenal olasz védője, Riccardo Calafiori csalódottan vette tudomásul, hogy lecserélik. Erről mi is beszámoltunk, megjegyezve, hogy nem volt 100 százalékos állapotban, és talán elővigyázatosságból „mentette le” őt a pályáról Mikel Arteta.

Nos, azóta kiderült, nagyobb a baj az olasz térdével, mint az előzetesen bárki gondolta volna. A futballsérülésekkel foglalkozó twitter fiók, a Physio Scout is készített elemzést Calafiori esetéről. És bár nem zárható ki teljes mértékben az elülső térdszalagsérülés, az eset másra utal.

„Ez egy érintkezés mentes sérülés, ahol a térdízületek befelé hajlanak (valgus). Ez azonban sokkal inkább egy megcsúszás, semmint egy irányváltás + fordulás eredménye.”

„Ez sokkal inkább von maga után MCL (oldalsó keresztszalag) sérülést, semmint ACL (elülső keresztszalag) sérülést. Ettől még persze az ACL-sérülés sem zárható ki teljes mértékben.”

Riccardo Calafiori went off in the second half for Arsenal with a knee injury.

Non-contact injury here which forces knee into valgus, but more of a slide injury rather than a direction change + pivot action.

This would be more indicative of an MCL injury, rather than an ACL… pic.twitter.com/VhkBbV1kQ9

