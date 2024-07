Legendák is búcsúznak Andy Murray-től

Andy Murray vereséggel kezdte a wimbledoni búcsúját, és nem bírta ki könnyek nélkül imádott rajongói előtt.

Nem sokkal később bevallotta: „Bárcsak örökké játszhatnék!”

Murray, aki kétszeres wimbledoni bajnok egyesben, testvére Jamie oldalán 7-6 (6), 6-4-re kikapott a Rinky Hijikata és John Peers ausztrál párostól a férfi páros első fordulójában.

Ez volt az első epizódja a „háromrészes” visszavonulásának – a 37 éves Murray a tervek szerint Emma Raducanuval szintén pályára lép vegyes párosban Wimbledonban, mielőtt a párizsi olimpián végleg visszavonulna.

Azok után, hogy 2019-ben fémcsípőt ültettek be neki, idén további sérüléseket szedett össze, nemrég pedig meg is műtötték, hogy eltávolítsanak egy cisztát a gerincéből, aminek következtében Wimbledonban nem is indult egyesben.

Pályafutása során három Grand Slam-címet, két olimpiai aranyat, egy Davis-kupát nyert, valamint világelsőként zárt egy évet.

„Nézze, nehéz, mert szeretnék tovább játszani, de nem tehetem. Fizikailag már túl kemény, az összes sérülés összeadódott, és nem voltak jelentéktelenek” – mondta.

„Örökké játszani akarok, szeretem ezt a sportot, és annyi mindent adott nekem. Rengeteg leckét tanultam az évek során, amit egész életemben hasznosítani tudok. Nem akarom abbahagyni, ezért ilyen nehéz.”

Hozzátette: „Nyilvánvalóan nagyon különleges volt Jamie-vel játszani.

„Korábban (Wimbledonban) még sosem volt rá lehetőségünk. Kicsit küzdenem kellett, hogy összejöjjön. Fizikailag nem volt könnyű, de örülök, hogy megcsináltuk.”

A könnyek potyogtak, amikor számos másik sztár, köztük Roger Federer és Rafael Nadal is videóban tisztelgett Murray előtt.

„Sosem voltál egyedül. Miközben a saját álmaidat hordoztad, az ő álmaikat is cipelted”– mondta a nyolcszoros wimbledoni bajnok és 20-szoros Grand Slam-bajnok Federer, aki a Centre Courton szenvedett vereséget a skóttól, amikor Murray 2012-ben olimpiai aranyérmet szerzett. Nadal, az All England Club 2008-as és 2010-es bajnoka, 22 major cím birtokosa azt mondta: „Büszkék voltunk arra, hogy ellened játszhattunk.” Serena Williams, a hétszeres wimbledoni bajnok és 23-szoros Grand Slam-győztes pedig azt mondta Murray-nek: „Az aranykorod mindenkié volt.”

A másik nagy riválisa, Novak Djokovic csütörtökön a pálya mellett volt szemtanúja Murray érzelmes estéjének a reflektorfényben.

„Néha úgy tűnt, mintha te lennél a világ ellen” – mondta Djokovic, a 24 Slam- és hét wimbledoni bajnoki cím birtokosa, csodálva a nála mindössze egy héttel korábban született társát.

Murray-t álló ováció fogadta, amikor a bátyja mellett lépett a Centre Courtra.