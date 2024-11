Lecsaphat a Bayern a Bundesliga egyik legjobb támadójára

A bajorok élénken érdeklődnek a Frankfurt gólvágója iránt.

A Bayern München érdeklődik az Eintracht Frankfurt támadója, Omar Marmoush iránt, és informális megbeszéléseket folytat a klubbal a játékos leigazolásáról.

Jelenleg nincs szó hivatalos megállapodásról vagy tárgyalásokról, de a Bayern továbbra is figyelemmel kíséri Marmoush teljesítményét. A bajorok sportigazgatója, Max Eberl nagy rajongója a játékosnak.

Marmoush a Bundesliga második legeredményesebb játékosa ebben a szezonban 10 góllal. Egyedül Harry Kane előzi meg a góllövő listán 11 találattal. Jelenlegi szerződése az Eintracht Frankfurttal 2027-ig érvényes.

🚨🆕 FC Bayern definitely have Omar #Marmoush on their radar and are considering him for next summer, especially after his stellar performance in the 3-3 draw against Bayern.

At this stage: no agreements or negotiations, but some initial, informal talks have taken place, and he… pic.twitter.com/SBxjuGfpYU

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 4, 2024