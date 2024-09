Leclerc sorozatban negyedszer a pole-ban Bakuban

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Azeri Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamot ő kezdheti majd meg az élről.

A 26 éves pilótának ez az idei harmadik és F1-es pályafutása 26. pole pozíciója, Bakuban sorozatban negyedszer végzett az élen az időmérőn. Leclerc mellől Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője startolhat majd, míg a harmadik rajtkocka a másik Ferrarit vezető spanyol Carlos Sainzé lett.

A címvédő, háromszoros világbajnok és az összetettben élen álló holland Max Verstappen (Red Bull) a hatodik pozícióból kezdhet majd. Az időmérő legnagyobb meglepetése az volt, hogy az egyéni vb-címért Verstappennel küzdő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője már az első szakaszban búcsúzni kényszerült, és csak a 17. helyről kezdheti majd meg a futamot.

THE BAKU POLE STREAK CONTINUES!!! 👏👏

For the FOURTH year in a row, it will be Charles Leclerc who starts on pole position in Azerbaijan!!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Ty43wT4W8e

— Formula 1 (@F1) September 14, 2024