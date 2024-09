Leclerc nyerte a Ferrari hazai versenyét

Charles Leclerc, a hazai közönség előtt szereplő Ferrari monacói versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat Monzában.

A 26 éves pilótának ez az idei második és pályafutása hetedik futamgyőzelme, Monzában 2019 után másodszor diadalmaskodott.

Leclerc mögött Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője ért célba másodikként, míg a harmadik helyen a pole pozícióból rajtoló Lando Norris végzett.

HE WINS IN MONZA!!! 🇮🇹

IT’S CHARLES LECLERC FOR FERRARI AT THEIR HOME RACE – AGAIN! 🏆👏

STUNNING, SIMPLY STUNNING!#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/Iw74Erfuwp

— Formula 1 (@F1) September 1, 2024