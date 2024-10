Leclerc hasonló sorsra juthat mint Verstappen a mexikói sajtótájékoztatón történtek miatt

Charles Leclerc abban reménykedik, hogy elkerüli a Max Verstappenhez hasonló „közösségi szolgálatot” , miután az FIA hivatalos sajtótájékoztatóján káromkodott.

Verstappen példátlan figyelmeztetést kapott az FIA-tól a Szingapúri Nagydíj hétvégéjén, amikor csütörtöki sajtótájékoztatóján a káromkodást használta a futam előtt.

A Ferrari versenyzője, Leclerc ugyanazt a kifejezést használta, amikor arról beszélt, hogy majdnem elvesztette uralmát az autó felett a hosszú célegyenesbe vezető kanyarban, miközben a McLaren pilótája, Lando Norris nyomást gyakorolt rá a második helyért folytatott küzdelem során a verseny vége felé.

„Nem tudom, milyen arcot vághattam, de biztosan elég ideges voltam” – mondta Leclerc, a RacingNews365-nek is nyilatkozva.

„Amikor elvesztettem az irányítást… tudtam, hogy mindent tökéletesen kell csinálnom. Lando akkor nagyon gyors volt. Próbáltam mindent megtenni, hogy a mögöttem lévő autója túlmelegedjen, és minél tovább mögöttem maradjon.”

„Ezért igyekeztem a lehető legjobb kigyorsítást produkálni. Láttam, hogy nagyon közel van, amikor kijöttem abból a kanyarból, de elvesztettem a hátsót, és abban a pillanatban már nem Landóra gondoltam, hanem arra, hogy vajon vissza tudom-e szerezni az irányítást” – folytatta.

„Volt egy túlkormányzottságom, majd amikor visszaszereztem az irányítást, egy másik túlkormányzottság következett az ellenkező irányból, és akkor jött az, hogy ‘A francba!’ De szerencsére…”

