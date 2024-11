Lawson szerint hülyeség, hogy a brit himnuszt játsszák a McLaren győzelmekor

Liam Lawson „hülyeségnek” nevezte a McLaren döntését, miszerint az F1-es futamgyőzelmek után a brit nemzeti himnuszt játsszák.

Mivel a Wokingban székelő csapat brit licensz alatt működik, jelenleg a God Save the King (Isten óvja a királyt) című himnusz csendül fel, amikor a McLaren nagydíjat nyer.

Ugyanakkor a csapat 1966-os alapításától egészen az 1980-as szezon végéig új-zélandi regisztráció alatt működött, mivel az alapító, Bruce McLaren Új-Zélandon született.

1981-ben a csapatot összevonták Ron Dennis Project Four nevű vállalkozásával, ekkor a brit zászló alatt kiállított licensz lett érvényes, így a csapat nyolc konstruktőri bajnoki címe közül hét, valamint tizenkét pilótai bajnoki címéből tíz már az Egyesült Királyság lobogója alatt született meg, nem pedig az új-zélandi zászló alatt.

Lawson az egyik azon három új-zélandi pilóta közül, akik az 1981-es változtatás óta F1-es futamon versenyeztek. A másik kettő Mike Thackwell, aki 1984-ben egy alkalommal állt rajthoz. Valamint Brendon Hartley, aki 2017 és 2018 között versenyzett a Toro Rossónál.

Az RB-pilóta azonban nem örül annak, hogy a God Defend New Zealand himnuszt a God Save the Queen váltotta fel, és III. Károly király 2022 szeptemberi trónra lépése óta pedig a God Save the King.

„Ennek semmi értelme” – magyarázta Lawson a Red Flags podcastben.

„Ez egy új-zélandi csapat, a neve még mindig McLaren. Fogalmam sincs, [miért változtatták meg]” – folytatta. A Red Bull az osztrák himnuszt játssza, és a csapat az Egyesült Királyságban székel. A McLaren is az Egyesült Királyságban van, de ez egy új-zélandi csapat.

„Ez teljesen hülyeség, őszintén szólva, különösen, ha Új-Zélandról származol – mert Bruce McLaren egy abszolút legenda” – jelentette ki Lawson.