Lawson rögtön történelmet írt a Red Bullnál

Liam Lawson megdöntötte az eddig fennálló Red Bull-rekordot a 2025-ös szezonra szóló előléptetésével.

Lawson december 19-én lett hivatalosan is Max Verstappen új csapattársa, miután Sergio Pérezt menesztették a gyenge 2024-es szezonja miatt. Perez mindössze 48 pontot szerzett a 2024-es Emilia Romagna Nagydíj óta eltelt 18 futamon.

Lawson 2023-ban debütált az F1-ben Daniel Ricciardo sérülése miatti helyettesként, öt futamon indulva, kezdve a Holland Nagydíjjal. Ezt követően a 2024-es Egyesült Államok Nagydíjtól átvette az ausztrál helyét.

Őt és csapattársát, Juki Cunodát is értékelték a Verstappen melletti ülésért, de Cunoda ismét kimaradt a junior csapatból a senior csapatba történő előléptetésből.

Lawson előtt hat versenyző lépett már fel a Red Bull nagycsapatába, köztük a világbajnokok Sebastian Vettel és Verstappen.

Az új Red Bull-versenyző azonban a legkevesebb futam alatt vívta ki az előléptetést, mindössze 11 nagydíjon való részvételével.

Helmut Marko tanácsadó híres arról, hogy szereti mély vízbe dobni a feltörekvő versenyzőit, és most Lawson sem kapott könnyű helyzetet…

