Laver-kupa: A Világcsapat zsinórban harmadszor, vagy az európaiak fordítani tudnak?

Vajon Carlos Alcaraz és az európai csapat többi tagja képes lesz fordítani, és megküzdeni a Taylor Fritz vezette Világcsapattal a Laver-kupa idei címéért?

A Világcsapat 8-4-re vezet az utolsó játéknapra kanyarodva.

Who will clinch the title on Day 3?

Be there to witness the winning team raise the trophy: https://t.co/iTswL4sdGS#shareubs pic.twitter.com/TbpKag8FHC

— Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2024