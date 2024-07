Norris: Ha később is követnek el ilyen hibákat, mint ma, lehet esélyünk

Oscar Piastri, a vasárnapi 39. Forma-1-es Magyar Nagydíj győztese bízott abban, hogy csapattársa, Lando Norris a megbeszélteknek megfelelően hagyja magát megelőzni a hungaroringi futam hajrájában.

Piastri – aki a sorozat történetének 115. futamgyőztese lett – a verseny utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, nagyon különleges érzés volt számára a dobogó tetején állni, ugyanis azután, hogy első álma, a Forma-1-be kerülés teljesült, a következő a futamgyőzelem volt.

„Boldog és büszke vagyok nemcsak magamra, hanem azokra is, akik segítettek idáig eljutnom. Ausztráliából indulva ez nem könnyű, örülök, hogy a családom nehéz döntései kamatoztak” – jelentette ki a 23 éves Piastri, aki a hatodik olyan pilóta lett, aki a Hungaroringen aratta első F1-es győzelmét. Kiemelte, a tavalyi, katari sprintversenyhez képest ez a mostani „teljesen más érzés”, mert most már valóban futamgyőztesnek számít.

Az azzal kapcsolatos kérdésre, hogy a második boxkiállásoknál miért nem ő jött ki előbb, elkerülve ezzel a későbbi, elengedésére vonatkozó kérdéseket, azt válaszolta: ő és Norris is igyekeztek védeni a pozíciójukat, ezért hívta ki a McLaren előbb a csapattársát a kerékcserére.

„Nem izgultam Lando miatt még úgy sem, hogy az utolsó szakaszban nem voltam elég gyors. Őszinték vagyunk egymással és bízunk a másikban, így maximum amiatt voltam feszült, hogy nehogy egy biztonsági autós periódus miatt kicsússzon a kezünkből az irányítás” – utalt arra Piastri, hogy Norris három körrel a leintés előtt „adta vissza” neki az első helyet.

Az egész sajtótájékoztató alatt szemmel láthatóan feszült Norris – aki második a vb-pontversenyben – azzal kezdte, keresnie kell a higgadt szavakat, ugyanakkor csapatszinten nagyon jól dolgoztak, és Mogyoródon egyértelműen ők voltak a leggyorsabbak.

„Hibátlan hétvégénk volt, a versenyt pedig a rajtnál veszítettem el, mert az nem sikerült jól és Oscar megelőzött. A csapat menet közbeni döntése miatt kerülhettem egyáltalán az első helyre, amit aztán a megbeszélteknek megfelelően visszaadtam a jogos tulajdonosának, Oscarnak” – fogalmazott a 24 éves versenyző.

Norris kiemelte, hihetetlen fejlődésen menet át a McLaren a tavalyi miami versenyhétvége óta, s a szezon előtt nem véletlenül nyilatkozta azt, hogy idén harcban lesznek a futamgyőzelmekért is.

„Természetesen az élen haladva sok minden átfut a fejeden, ebben a sportágban néha önzőnek kell lenned és magadra kell gondolnod, de ugyanakkor csapatjátékos is vagy. A múltban sokszor ő támogatott engem, én pedig így is hiszek abban, hogy még van esélyem megszerezni a világbajnoki címet, megfordítható az a különbség, ami köztem és Max között van” – utalt a mclarenes pilóta a címvédő Verstappen 76 pontos előnyére a vb-pontversenyben, akit saját versenymérnöke gyerekesnek titulált a Hungaroringen nyújtott szavai és viselkedése miatt.

Valamint a Red Bull rossz stratégiai döntésére reflektálva. Norris kiemelte, a rajtnál a második sebességi fokozatával valami nem stimmelt, emiatt lendületet veszített, s nem tudott az első helyen maradni. Hozzátette, Piastri megérdemelten nyerte meg a Magyar Nagydíjat, mert egész hétvégén remekül teljesített.

„Azt azonban nem szabad kijelenteni, hogy miénk a legjobb autó, ugyanis a Red Bulloknak hét futamgyőzelme van idén, s a Mercedes is nyert már pont ugyanúgy két versenyt, mint mi” – zárta Norris, aki szerint „az esetek 99 százalékában versenyezhetnek egymással Piastrival”, ugyanakkor néha bölcsebb, ha a megszerzett helyük megvédésére koncentrálnak.

A harmadik helyen záró brit Lewis Hamilton – akinek a mogyoródi volt pályafutása 345. versenyén a 200. dobogós helyezése – a Verstappennel való ütközéséról azt mondta: annyira emlékszik, hogy riválisa egyszer csak „a semmiből” előkerült mögüle, de meglátása szerint elég helyet hagyott neki, így ez egy egyszerű versenybaleset volt. Az, hogy a versenybírók is így látták-e, később derül ki, ugyanis a hétszeres világbajnokot a sajtótájékoztató után várták elbeszélgetésre.

VERSTAPPEN 💥 HAMILTON

A big hit which sent the Red Bull flying and ultimately ended the fight for P3 🥉#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/I7K2Nu5sgG

— Formula 1 (@F1) July 21, 2024