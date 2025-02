Norris volt a leggyorsabb az első tesztnapon

Lando Norris, a konstruktőri világbajnoki címvédő McLaren brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es autós gyorsasági vb idei szezonját megelőző hivatalos teszt első napján a bahreini Szahírban.

A 25 éves Norris mögött honfitársa, George Russell zárt másodikként a Mercedesszel, míg harmadikként a vb-címvédő holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal.

Russell lemaradása 0.157 másodperc volt Norrishoz képest, Verstappené pedig 0.244 másodperc.

A negyedik köridőt Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője futotta meg, de ő már majdnem fél másodperccel (0.448 mp) maradt el Norristól.

