Lampard közel áll az újabb menedzseri munkához

Ha lehet hinni a Mirror információinak, akkor a chelsea legendás középpályása, Frank Lampard újra közel került egy menedzseri munkához.

A legfrissebb hírek szerint a 46 esztendős Lampard egyre közelebb áll ahhoz, hogy a Coventry City menedzsere legyen. A The Championshipben – angol másodosztályban – szereplő klub szakmai munkája csütörtök óta „szabad préda”. Akkor jelentették be a klub illetékesei, hogy a hosszú ideje menedzserként ténykedő Mark Robins munkaviszonyát megszüntetik.

Robins örökségét nevezhetjük nehéz tehernek a következő vezetőedző számára. Ugyanis a napokban távozó szakemberrel két feljutást és egy múlt szezonban elért FA-kupa elődöntőt jegyzett a Coventry.

A Mirror információi alapján jelen pillanatban Frank Lampard az első számú menedzserjelölt. Ugyanakkor a korábbi Chelsea-menedzserre nehéz feladat vár, ha és amennyiben elvállalja a Coventry irányítását. merthogy jelenleg mindössze egy ponttal áll a kiesést jelző vonal fölött a csapat.

