Masip: a PSG hivatalos ajánlatot tett Yamalért

Enric Masip, Joan Laporta vezető tanácsadója megerősítette az El Chiringuito TV-nek adott interjújában, hogy a francia klub valóban érdeklődött a fiatal szélső iránt.

A legendás spanyol kézilabdázó szerint a francia sztárklub az előző nyáron 250 millió eurós ajánlattal kopogtatott a Barcánál az Eb-győztes szélsőért.

Erről azóta Fabrizio Romano is írt hivatalos oldalain, ám állítják, Joan Laporta, a Barcelona elnöke még csak fontolóra sem vette az offert.

🔵🔴 Joan Laporta’s advisor Matip tells @elchiringuitotv: “Paris Saint-Germain made an offer worth €250m for Lamine Yamal last summer”.

“Laporta didn’t even consider that, no chance to sell Lamine”, he added. pic.twitter.com/yVOA6tG2mp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2024