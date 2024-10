Kvarachelia ügynöke lefektette a kritériumokat játékosa új szerződését illetően

Alacsonyabb kivásárlási záradék és idővel magasabb fizetés - csak a szokásos.

Antonio Conte érkezésével újra szárnyal a Napoli a Serie A-ban. A dél-olasz együttes 25 ponttal, magabiztosan vezeti az olasz bajnokságot. A klub egyik legnagyobb sztárja – a jelenleg kölcsönadott Osimhen mellett – Hvicsa Kvarachelia eddig öt gólt és két gólpasszt jegyzett a szezonban. A georgiai labdarúgó szerződése 2027 nyaráig szól a Napolinál és a Aurelio De Laurentiis nagyon szeretné megtartani őt, ehhez viszont úgy tűnik, mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia.

A klub vezetősége már megkezdte a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat Kvaracheliával, az ajánlatuk évi 5 millió eurós fizetés volt, amely majd az évek előrehaladtával folyamatosan nőne. Ám a játékos ügynöke többet akar „ügyfelének”. Az olasz sztárújságíró, Gianluca di Marzio szerint az alapfizetéssel ki vannak békülve. Viszont azt szeretnék, hogy az új kontraktus harmadik évében már 3 millió euróval emelkedjen a játékos bére. Továbbá Mamuka Jugeli azt is igyekszik kialkudni, hogy Kvarachelia esetében ne szabjon túl nagy kivásárlási árat a klub, ha idővel csapatot szeretne váltani, akkor legyen erre lehetősége, így ők 80 millió eurós záradékban gondolkodnak, ami egyelőre a Napoli tetszését nem igazán nyerte el.

The meeting between Giovanni Manna and Kvaratskhelia’s entourage took place in Milan. Although there remains an economic gap between the parties, both sides are willing to reach an agreement to extend the contract until 2029.

📰@CiroTroise pic.twitter.com/KFw93TzxBb

— Napoli Zone (@TheNapoliZone) October 30, 2024