A pehelysúlyú bajnok Alexander Volkanovski célja, hogy elhallgattasson minden kétkedőt a UFC 298-on.

Volkanovski február 17-én védheti meg a címét a veretlen Ilia Topuria ellen a Honda Centerben, Anaheimben, Kalifornia államban.

Topuria azt ígérte, hogy az első menetben kivégzi Volkanovskit, aki figyelmeztette, hogy túlságosan magabiztos.

„Ez a fickó azt hiszi, hogy ő a király. Vicces. Én mindig is ki akartam érdemelni ezeket a pozíciókat, bizonyítani akartam és ki akartam vívni a tiszteletet. Ez a fickó csak úgy kap dolgokat. A legszebb dolog ebben az egészben, hogy megleckéztethetek egy gyereket. Készen állok rá. Meg akarom leckéztetni, egy kicsit megalázni. Hagyom, hogy magára találjon, talpra tudjon állni, amikor az én időm lejárt. Szüksége van egy kis megalázásra. Huszonhat éves, tökéletes kor. Talán egy kis szégyenérzetre van szüksége, hogy a dolgok beinduljanak, és akkor talán egy nap nagy bajnok lehet belőle. A mostani viselkedése miatt meg akarom leckéztetni. Zavarba fogom hozni. Elég fiatal még ahhoz, hogy pozitívan térjen ebből vissza” - mondta Volkanovski a "Who The Fook Are These Guys" podcastban.

A UFC 294-en a könnyűsúlyú bajnok Islam Makhachev ellen elszenvedett vereség után a visszavágót kereső Volkanovski tisztában van az őt körülvevő kétségekkel. A mérkőzés utáni beszédében sebezhetőnek és érzelmesnek tűnt, de Volkanovski fogadkozik, hogy több mint készen áll arra, hogy továbbra is megvédje pehelysúlyú trónját.

„Ha az emberek gyengének látják, ha az ellenfeleim azt gondolják, hogy ez gyengeség - az a szép dolog, hogy vegyes érzéseim voltak azzal kapcsolatban, hogy az emberek így látnak engem. Aztán úgy vagyok vele, hogy 'Tudjátok mit? Örülök, hogy így tettem, mert szerintem ez pozitív volt". „Sok embernek szüksége volt arra, hogy ezt lássa. Remélem, hogy ezek az emberek gyengeségnek látják, majd nézzék meg azt is, ahogy átsétálok a következő ellenfelemen. Nézzétek, hogy mit fogok csinálni, és elhallgattatom ezeket az embereket. Aztán rájuk nézhetek és azt mondhatom nekik: fogjátok be, én még mindig az a fickó vagyok. Lehet, hogy sebezhetőnek látsz, de ne felejtsd el, hogy ki vagyok. Emlékezzen mindenki erre.”

Borítókép: Getty Images