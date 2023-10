A rajongók a közösségi médiában azt találgatják, hogy a hétvégi UFC 294 Kamaru Usman és Khamzat Chimaev között veszélybe kerülhet. A korábbi bajnok ugyanis a nyílt edzésen látszólag megemlítette, hogy "valami pattant" a térdében, miközben csapattársával, Justin Gaethje-vel birkózott.

Usman, aki korábban vitathatatlan váltósúlyú bajnok volt a promóció zászlaja alatt, a tervek szerint a hétvégén, mindössze 10 napos határidővel tér vissza a ketrecbe, és három meneten keresztül küzd meg Chimaevvel középsúlyban.

Paulo Costa helyére ugrott be, aki sérülés miatt lépett vissza. Usman azóta nem harcolt, hogy márciusban a UFC 286 főmérkőzésén többségi döntéssel vereséget szenvedett a jelenlegi váltósúlyú bajnok Leon Edwards ellen Londonban. A vegyes harcművészetek közösségében sokan úgy gondolják, hogy rövid határidővel felveszi a harcot a veretlen Chimaevvel, a győztesre pedig Abu Dhabiban egy középsúlyú címmeccs vár Sean Strickland ellen.

Azonban Közel-Keleten a Chimaev elleni mérkőzése előtti nyílt edzésen Usman megmutatta grappling és birkózási képességeit a BMF újdonsült bajnokával, Gaethje-vel szemben, azonban a figyelmes hallgatók felfigyeltek arra, hogy Usman azt mondta, "valami pattant", mielőtt a térdét elkezdte fogni. Usman hírhedt arról, hogy a karrierje során számos térdsérüléssel és problémával küzdött az amatőr birkózóként eltöltött évei közepette, Usman érezhetően korlátozta a birkózási hajlamát ennek eredményeképpen a UFC-ben töltött ideje alatt.

Did I hear that right at 0:18...

Justin Gaethje: "Are you alright?"

Kamaru Usman: "No, something popped" https://t.co/gJDEod9IbT