A UFC 2024-ben új területetre fogja betenni a lábát, amikor is a szervezet Szaúd-Arábiába érkezik, hogy a sportolók ott is megküzdhessenek egymással.

Szerdán a UFC bejelentette, hogy az első eseményét az arab országban március 2-án rendezik majd meg a rijádi Kingdom Arénában. Ez nem egy számos gála lesz, hanem egy UFC Fight Night.

A mérkőzéseket azonban egyelőre még nem jelentették be, de egy sajtóközlemény szerint már nem kell sokat várni az összecsapások leleplezéséig, amiket a UFC vezérigazgatója, Dana White "az elkövetkező hónapokban" fog nyilvánosságra hozni.

لأول مرة في المملكة.. ليلة تاريخية استثنائية ضمن موسم الرياض



بطولة UFC Fight Night يوم ٢ مارس بالتعاون مع @ufc



For the first time in the Kingdom.. a historical exceptional night within Riyadh Season



On 2nd of March, a UFC Fight Night in collaboration with… pic.twitter.com/at9qlCUZRU