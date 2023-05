Bár White nem tért ki konkrétan a megállapodással kapcsolatos pénzügyekre, mivel ismeretek hiányára hivatkozott, a UFC elnöke megkérdőjelezte, hogy a lépésnek mi értelme van Ngannou, a promóció és a nézők számára.

„Az alapján, amit az üzletről tudok, ami nem sok, nincs értelme számomra. Fizetsz a srácnak, hogy egy évig ne harcoljon, és már eltelt vagy 18 hónap. Az elmúlt három évben háromszor küzdött. Mi itt nem ezt csináljuk. Azon a napon, amikor elengedtük, pontosan tudtam, hogy mi fog történni.”

Ngannou januárban távozott a UFC-től. és az elmúlt hónapokat azzal töltötte, hogy egy maroknyi küzdősport promócióval találkozott, köztük a PFL-lel, a Bellatorral és a ONE Championshiptel. A Ngannou távozását és a március 4-én a UFC 285-ön megrendezésre kerülő, Jon Jones és Ciryl Gane között megüresedett bajnoki csatát követő hetekben White azzal vádolta Ngannou-t, hogy nem akart Jones ellen harcolni, mert sejtette, hogy mi lenne a vége.

Szombaton White megismételte ezeket a megjegyzéseket a PFL-szerződéssel kapcsolatban, miközben megpróbálta tisztázni azokat.

„Nem hiszem, hogy félne bárkitől is. Csak arról van szó, hogy nem akar semmilyen kockázatot vállalni. A PFL fizetni fog ennek a fickónak, hogy egy olyan meccsre készüljön, ami lehet, hogy meg sem történik, és lehet, hogy nem is vesznek részt benne. Hogy van ennek bármi értelme? Számomra nincs.”

John Nash riporter szerint Ngannou szerződésének részletei között szerepel, hogy két vagy három mérkőzésre szól, mindegyikre „magas hét számjegyű összeget” garantál, jogot ad neki arra, hogy saját szponzorai legyenek a ketrecben, és előírja, hogy az ellenfele 2 millió dollárt kapjon azért, hogy megküzdjön vele. Ami a bokszkomponenst illeti, White kétségbe vonta Ngannou törekvését a jövedelmező boksz crossoverre, annak ellenére, hogy a Conor McGregor és Floyd Mayweather közötti MMA vs. bokszoló mérkőzés, amelynek társpromótere volt 2017-ben, minden idők egyik legjobban jövedelmező küzdősport mérkőzése volt. Nincs hasonló lehetőség.

„Ez az egyik nagy probléma most a bokszban. Az egész ezekről a trükköző típusú bunyókról szól. Én nem ezt csinálom itt. A világ legjobb bunyósaival rendezek mérkőzéseket, és olyanokkal, akiket az emberek látni akarnak. Francis meg tudott volna állapodni. Hunter (Campbell) mindent bedobott a fickónak. Hunter több vacsorára is elment Francis Ngannou-val, és mindent megtett azért, hogy ez a meccs létrejöjjön. Francis csak azt hiszi, hogy olyan helyzetben van, hogy valamiféle Conor McGregor-Mayweather meccs összejöhet neki, de nem így van. Az a meccs olyan volt, mint egy egyszer az életben típusú dolog, miközben az engem nem nagyon érdekelt. De végül olyan nagy dolog lett belőle: a megfelelő srácok, a megfelelő időpont, a megfelelő hely, a rajongók akarták. Így hát megcsináltuk. Az MMA-sok és a bokszolók közötti küzdelemnek semmi értelme számomra. De tudom, hogy azt hiszi, hogy rengeteg pénz van benne. Nem értek egyet.”

A PFL milliókat költött az elmúlt hónapokban Francis Ngannou és Jake Paul szerződtetésére. A promóció lehetséges üzleti döntéseivel kapcsolatban is gúnyolódott, amikor a PFL-ről keringő pletykákról beszélt, miszerint a PFL megvásárolja a régóta UFC-s versenytárs Bellatort.

„Nincs semmi bajom a PFL-lel. Ezek a srácok mindig is profik voltak, és soha nem beszéltek csúnyán. Ismertek engem. Ha nem tetszik, akár (Oscar) De Lay Hoya, akár egy másik szervezetről van szó, bárki is legyen az, nem tartom magamban. Amit csinálnak, annak semmi értelme számomra, az üzleti stratégiájuknak. Azt hallottam, hogy most éppen pénzt gyűjtenek, 280 millió, 300 millió dollárt, nem tudom, mennyi az összeg, a Közel-Keletről. Sok üzletet kötöttem a Közel-Keleten. Azok a fickók nagyon éles eszűek. Nem tudom, ki a fene adna nekik 280 millió dollárt. Mert úgy hallottam, hogy megveszik a Bellatort, igaz? Ha egy olyan szervezet vagy, amely készpénzt éget, nincs nézettség, és nem ad el jegyeket, és 280 millió dollárt akarsz felvenni, hogy megvegyél egy olyan céget, amely készpénzt éget, nem ad el jegyeket, és nincs nézettség, az nekem abszolút hülyeségnek hangzik. Tudom, hogyan végződik ez a történet.”

White minden jót kívánt az érintetteknek, de még szót ejtett Ngannou-ról.



„Aláír ehhez a céghez, és még csak nem is hajlandó a bajnokokkal harcolni. Az elmúlt három évben háromszor küzdött, és már 18 hónapja semmit nem csinált. Abból, amit hallottam, még egy évig nem fog bunyózni. … Azt hiszem, a legutóbbi bajnokuk, vagy talán a jelenlegi bajnokuk (Ante Delija), kikapott Tybura ellen. Aztán a mostani bajnok (Bruno Cappelozza) kikapott Jiri Prochazka ellen, aki nem is nehézsúlyú. Francis nem akar most ezzel a két fickóval küzdeni. Én vagyok az egyetlen, aki szerint ez az egész egy rakás baromság?”

Ngannou vasárnap a Twitteren egy sor tweettel válaszolt, hogy cáfolja White megjegyzéseit - ha kíváncsi vagy rájuk, el tudod olvasni az Uncián.













Borítókép: Getty Images