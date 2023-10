A hétvégi UFC 294 előtt a korábbi kétsúlyú bajnok, Conor McGregor nekiment a vitathatatlan könnyűsúlyú bajnoknak, Islam Makhachevnek, azt állítva, hogy az orosz a beltenyésztés eredménye. Ez a támadás egészen az ősellenségéig, Khabib Nurmagomedovig nyúlik vissza.

Makhachev, a jelenlegi vitathatatlan könnyűsúlyú bajnok, a tervek szerint a hétvégén az Egyesült Arab Emírségekben, Abu Dhabiban megrendezésre kerülő UFC 294-es mérkőzés főszereplője lesz - a februári, ausztráliai Perthben rendezett címmérkőzésük visszavágójára kerül sor, ahol legutóbb nyert a pehelysúlyú bajnok Alexander Volkanovski ellen. Az eredeti tervek szerint Charles Oliveira lett volna Islam ellenfele, de a brazil alig 10 nappal a mérkőzés előtt kénytelen volt visszalépni, miután a tábor utolsó edzésén csúnya vágást szenvedett a szemöldökén.

This guy is a gumbeen. This is what happens when cousins have sex and have a child together. This is the result. https://t.co/Eq29ofRzfg