A vitathatatlan könnyűsúlyú bajnokot, Islam Makhachevet egy sor potenciális címvédéssel hozták összefüggésbe olyanok ellen, mint Dustin Poirier, Justin Gaethje, valamint korábbi ellenfelei, Charles Oliveira és Arman Tsarukyan ellen a ketrecbe való visszatérése során, azonban azt állítja, amíg ő könnyűsúlyban harcol, egyikük sem fogja megkaparintani az övet.

Makhachev, a jelenlegi könnyűsúlyú bajnok másodjára is megvédte a címét a pehelysúlyú király, Alexander Volkanovski ellen a páros bajnoki visszavágóján Abu Dhabiban, az Egyesült Arab Emírségekben.

Az októberi címvédése óta Makhachevet többször is kihívták. A korábbi ellenfele, Tsarukyan célkeresztjébe is bekerült, miután legutóbb a UFC Austin után az örmény, aki jelenleg a könnyűsúly negyedik helyezettje, első menetben legyőzte Beneil Dariush-t.

Ami azonban az American Kickboxing Academy alapemberét illeti, senki más nem nyúlhat a bajnoki övéhez, amíg ő a könnyűsúlyú limitben versenyez.

„Arman (Tsarukyan), Dustin (Poirier), Justin (Gaethje), Charles (Oliveira) ők mind jók" - posztolta Islam Makhachev a hivatalos X-fiókján. "Ők a TOP 5 a világon, de egyikük sem fogja megszerezni az övet, amíg én itt vagyok. Ennyi!"



Arman, Dustin, Justin, Charles they all good, they’re TOP 5 in the world, but none of them will get the belt, while I’m here. That’s it! @ufc @espnmma