A legendás MMA edző, Javier Mendez állítja, hogy nem igazak azok a pletykák, miszerint Khabib Nurmagomdeov visszatér az Octagonba, hogy a UFC 300 főszereplője legyen.

Az MMA Twitteren azóta zajlik az élet, amióta Chael Sonnen felvetette, hogy a UFC arra készül, hogy Nurmagomedov régóta várt visszatérését a hatalmas mérföldkőnek számító eseményre lefoglalja. Az "amerikai gengszter" még azt is felvetette, hogy a korábbi könnyűsúlyú bajnok visszatérne, hogy kihívja a jelenlegi váltósúlyú címvédő Leon Edwardsot. Mivel a promóció még nem jelentette be Belal Muhammadot, mint a következő embert, aki esélyt kaphat Edwards koronájára, a rajongók és a média gyorsan nekifutottak Sonnen beszámolójának, bármennyire is őrültségnek hangzott.

Kevesebb mint 24 órával később az American Kickboxing Academy alapítója megpróbálta eloszlatni a pletykákat egy exkluzív nyilatkozatban, amelyet Helen Yee küzdősport-újságírónak adott.

„Hagyjuk abba ezt a sok ostobaságot azzal kapcsolatban, hogy Khabib visszatér, és hogy edzünk. Nem történt semmi ilyesmi, nem dolgozunk, nem is készültünk ilyesmire. Khabib még mindig ragaszkodik ahhoz, amit mondott. A családjának szenteli az idejét. Nem dolgozik a harcosok sarkában sem, nem fog visszaérni. Tudomásom szerint nemrég Dubajban volt, de egy szó sem esett a bunyóról. Valójában együtt edzünk, de kardiót végzünk, semmiféle kick-box vagy MMA edzésünk nincs. Mindenki hagyja abba a kattintásvadász cikkeket, megértetted?” - mondta Mendez.

Minden bizonnyal nem ez lenne az első eset, hogy egy bunyós vagy az edzője megpróbál elfojtani egy olyan pletykát, ami egy kicsit túlságosan is közel állt hozzá. Van rá esély, hogy 'The Eagle'-t április 13-án újra ketrecbe lépjen, vagy Chael bácsi csak egy újabb füllentést mondott?

Borítókép: Chris Unger/Zuffa LLC