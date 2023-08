Justin Gaethje menedzsere, Ali Abdelaziz baromságnak nevezi Conor McGregor beszólását a frissen megkoronázott BMF-bajnok kapcsán.

A UFC 291-en a 'The Highlight' méltó volt a becenevére, és egy remekül időzített második menetes fejrúgással nyert Dustin Poirier ellen, ezzel visszavágva a 2018-as vereségért. Most, hogy Justin Gaethje lett a város sztárja, nem meglepő, hogy az első harcos, aki célba vette őt, nem más, mint Conor McGregor. Az ír azonnal célba vette Gaethje-t, azt sugallva, hogy gyorsan elintézi 'The Highlight'-ot és bebizonyítja a világnak, hogy ő az egyetlen ember, aki méltó a BMF cím viselésére.

Természetesen McGregor azonnali tiszteletlensége nem tetszett Justin Gaethje-nek és menedzserének, Ali Abdelaziznak sem, aki egy nemrégiben adott interjú során szidta a korábbi kétsúlycsoportos bajnokot.

„Úgy gondolom, hogy Conor egy rakás sz*r. Nem akar Justin ellen harcolni, már nem is bunyós. Visszavonult. Egy visszavonult troll, akinek rengeteg pénze van. Ennyi. Egész nap iszik, füvet szív, drogozik, és azt csinál, amit akar, de még csak nem is bunyós már. Conor McGregor nem gyilkos. Azt akarja, hogy róla beszéljenek. Ezek a srácok minden nap beleteszik a munkát. Edzenek, áldozatot hoznak, elhagyják a családjukat. Amit ő csinál az teljesen más, minden rosszul tesz. Elrontotta. Hiányzik neki a rivaldafény, és az egyetlen módja, hogy figyeljenek rá, ha ilyeneket üzenget. Conor már nem egy gladiátor, egy öreg, megviselt, mocskos kutya” - mondta Abdelaziz az MMA Fightingnak.

Abdelaziz úgy véli, hogy ha Conor McGregor valóban hajlandó aláírni a pontozott vonalon egy Justin Gaethje elleni mérkőzést, akkor az csak egyféleképpen fog menni.

„Ha megtörténik ez a harc, csak egy forgatókönyve lehet: T-Mobile Arena, teltház, 20 000 ember. Justin Gaethje és Conor McGregor besétálnak a ketrecbe, majd az ír brutálisan megsérül, miután kiütik. Gaethje hírhedt arról, hogy megbünteti az embereket, ha nem tisztelik őt. Mint [Dan] Lauzon, Michael Johnson vagy [James] Vick, tudjuk, mi történt ezekkel az emberekkel. De ha tényleg összejön a meccs, akkor látni fogsz egy mentőautót, ami egyenesen a ketrechez megy, és Conor McGregort egyenesen a kórházba viszi.”

Borítókép: Getty Images