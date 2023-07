Miután Jamahal Hill egyik napról a másikra hivatalosan is lemondott a félnehézsúlyú bajnoki címről, a közösségi média felhasználói azt szorgalmazták, hogy Alex Pereira és Jan Blachowicz két hét múlva a Utah állambeli Salt Lake Cityben megrendezésre kerülő UFC 291-en a megüresedett bajnoki vöért csatázzanak.

Pénteken egy éven belül másodszor mondtak le a UFC félnehézsúlyú címről, Dana White Contender Series öregdiákja, Hill megerősítette, hogy egy - az International Fight Week alatt egy kosárlabda mérkőzésen elszenvedett - achilles ín szakadása miatt kénytelen volt leadni az övét.

„Sajnos megsérültem. Elszakadt az achilles-ínam. Az ilyen csak úgy megtörténik. Ez egy komoly sérülés. Műtétre lesz szükség, és időre, rehabilitációra, valamint olyan dolgokra, amelyek miatt egy ideig nem leszek bevethető. Ezzel együtt kaptam egy lehetőséget. Kaptam egy áldást, ami valaki más szerencsétlenségén múlt. Jiri Prochazka volt a bajnok, ő is sérülést szenvedett, ahogy az ilyesmi előfordul. Lemondott az övről, és lehetővé tette, hogy mások is esélyt kapjanak. Hogy a divízió továbbléphessen és a közönség szórakozhasson, illetve az embereknek legyen egy bajnoka, most én is ezt teszem. Jelenleg a legnagyobb feladatom, hogy a felépülésemre koncentrálhassak, arra akarok összpontosítani, hogy újra 100 százalékos legyek. Szükségem van egy kis időre, hogy az egészségemre koncentráljak, és biztos legyek benne, hogy 100 százalékos vagyok, és az a harcos, akit mindenki ismer. Ennek érdekében a gyógyulásra, a felkészülésre és a rehabilitációra kell koncentrálnom.”

„Egy Jan Blachowicz vs. Alex Pereira két hét múlva esedékes megüresedett bajnoki csatának hirtelen rengeteg értelme lett” - tweetelte az MMA Fighting riportere, Shaheen Al-Shatti.

Ariel Helwani szerint, bár még nem folytak megbeszélések a megüresedett öv jövőjéről, egy Pereira és Blachowicz közötti összecsapás is szóba jöhet.

„Úgy tűnik, két lehetőség van: Jan Blachowicz vs. Alex Pereira, ami 15 nap múlva lesz a UFC 291-en, a megüresedett címért. A győztes Jiri Prochazka ellen küzd. Vagy ennek a meccsnek a győztese Prochazka ellen lép ketrecbe még ebben az évben a megüresedett övért – írta Helwani.

Borítókép: Getty Images