A UFC elnöke, Dana White azt állítja, hogy a Conor McGrgeor következő meccsével kapcsolatban nemrégiben készült képernyőfotók valójában hamisítványok.

Amióta bejelentették, hogy Conor McGregor és Michael Chandler egymás ellen fog megmérkőzni a The Ultimate Fighter edzői szerepkörében, az MMA rajongókat elárasztották a hamis bejelentések. Úgy tűnik, hogy minden második nap egy vadonatúj breaking news-t adnak ki a végeláthatatlan "X" és Instagram fiókok. Bár maga McGregor sem volt sokkal segítőkészebb, számtalan ígéretet és állítást tett, hogy mikor tér vissza. A 'The Notorious' egy képernyőfotót is újra posztolt, ami már körbejárta a világot. Ez egy visszaszámlálást mutatott a 'UFC 296: Chandler Vs. McGregor' december 16-i meccsről.

Azonban Dana White a Contender Series-t követően a médiának nyilatkozva cáfolta a screenshotot.

„Nem tudom, hogy került ki, de ez nem a Fight Pass-tól származik. A csapatom azt mondta nekem, hogy a mesterséges intelligencia volt. Ha nem így lett volna, akkor tőlünk hallottad volna először. Tőlem kaptatok volna egy bejelentést. Arra a kérdésre, hogy McGregor decemberben még harcolhat-e, White azt mondta: "Fogalmam sincs, majd meglátjuk, hogyan alakul a dolog".

Borítókép: Getty Images