A UFC 291 főmérkőzésén a Poirier vs Gaethje 2 visszavágóját láthattuk, amelyről automatikusan az év mérkőzésének egyértelmű esélyeseként beszéltek. Hiszen mindkét harcos híres a látványos teljesítményéről, és természetesen most sem volt ez másképp. De sajnos túl sokáig nem volt lehetőségünk nézni a küzdelmet, ugyanis a második menetben egy pokoli fejrúgás után véget ért, ami után Justin Gaethje örülhetett a győzelemnek.

Dustin Poirier viszonylag jó iramban vívta a visszavágót, hiszen képes volt eltalálni többször is ellenfelét, így várható volt, hogy megpróbálja majd fokozatosan leszerelni Justint. De aztán jött egy fejrúgás, amit Dustin próbált kivédekezni, de csak részben tudta védeni a fejét, és vége volt.

„Persze, hogy felbosszantott. A vereség fáj, de vesztettem már a múltban is. Ez nem újdonság számomra, de mégis nehéz az embernek. Azzal, hogy honnan jöttem és milyen harcaim voltak, azt kell mondanom magamnak, hogy tulajdonképpen nyertem. Próbálom ezt valahogy feldolgozni. Becsülettel viselem. Nagyon jól éreztem magam a meccsen. Sokat hátrált, és nem akartam feleslegesen utána rohanni, nem akartam belerohanni semmibe. Tudtam, hogy öt menet van, türelmesnek kell lennem. Ébernek kellett lennem. De talán rá kellett volna taposnom a gázra, és akkor másképp alakultak volna a dolgok. Azt hittem, hogy van még négy menetem, de valójában csak két percem volt. Ez van. A vereség fáj. Különösen akkor, amikor ilyen jól ment a felkészülés. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a jövőben, ha trilógiára kerül sor" - reagált Dustin Poirier, aki mint mindig, most is becsülettel viselte a vereséget.

Meglátjuk tehát, hogyan alakul Dustin karrierje. Diamond már többször is tudtára adta, hogy csak a nagy bunyók érdeklik, amik kihozzák belőle a tüzet. Tehát nem számíthatunk arra, hogy most olyan meccseket fog vállalni, amivel felépítheti magát ismét a címig.

Borítókép: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images