Conor McGregor nyolc nappal ezelőtt még csak úgy áradt a magabiztosságtól a UFC-s visszatérésének ütemezését illetően, amikor egy hárommeccses tervet vázolt fel, kezdve a decemberi Michael Chandlerrel.

Az egykori kétszeres bajnok hangneme mostanra drasztikusan megváltozott, és McGregor jelezte, hogy valószínűleg idén már nem lép ketrecbe. Az ír harcos azóta nem küzdött, hogy 2021 júliusában, a Dustin Poirier elleni vereség alkalmával lábtörést szenvedett. Már több mint egy éve incselkedik a visszatéréssel, de úgy tűnik, hogy a legnagyobb akadály a UFC drogellenőrzési programját felügyelő U.S. Anti-Doping Ügynökséggel való helyzete. Az USADA többször is kijelentette, hogy McGregornak újra be kell lépnie a tesztelési medencébe, és legalább két tiszta drogtesztet kell produkálnia egy hat hónapos időszak alatt, mielőtt engedélyt kapna a versenyzésre. Márciusban az USADA kiadott egy nyilatkozatot, miszerint McGregor kapcsolatban állt vele, és kész volt "azonnal" benyújtani a papírjait, de nincs bizonyíték arra, hogy ez valaha is megtörtént volna.

McGregor körül még mindig sok a bizonytalanság, de egyre nagyobb a csalódottsága, aminek vasárnap hangot is adott.

„Nem fogják hagyni, hogy decemberben harcoljak, hölgyeim és uraim” - mondta McGregor egy hangfelvétel-sorozatban az X-en. "Látták Chris Weidmant (a UFC 292-en). Képzeljék el, milyen sérülése van. Úgy érzem, hogy távol tartanak a megélhetésemtől, és ez már évek óta tart. Nem fogok sérelmeket szóvá tenni. Tovább fogok harcolni. Készen állok. Beakartam jelenteni, hogy a december 16-i UFC 296-on visszatérek. Mindent beleadtam, de ez nem fog megtörténni. Úgy néz ki, hogy nem lesz belőle semmi.”

A cikk folytatásáért kattints a képre.

Borítókép: Getty Images