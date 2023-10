A hétvégén az Egyesült Arab Emírségekben, Abu Dhabiban megrendezésre kerülő UFC 294-en a veretlen Khamzat Chimaev úgy jellemezte magát, mint az érkező ellenfél és korábbi bajnok, Kamaru Usman újabb verziója, mindezt iPhone típusokkal jellemezte.

Chimaev, a jelenlegi negyedik helyen álló váltósúlyú kihívó, azóta nem lépett ketrecbe, hogy tavaly szeptemberben a UFC 279-en egy átrendezett fogósúlyú összecsapáson legyőzte Kevin Hollandot. A középsúlyban a hétvégén Usman ellen tér vissza, miután a Paulo Costa elleni mérkőzést lemondták, és Chimaev arra törekszik, hogy veretlenségét 13-0-ra javítsa. A kettőjük harcának győztese esélyt kap a jelenlegi bajnok, Sean Strickland ellen.

A csecsen azt állította, hogy a duó közötti mérkőzésre mindenképpen sor került volna, mivel a volt bajnok új és továbbfejlesztett változataként képzeli el magát, és Usmannal osztotta meg gondolatait a mérkőzésről, aki korábban azt állította, hogy Chimaev "buborékja" egy idő után biztosan kipukkad.

„Igen, persze, mert az első naptól kezdve, amikor a UFC-hez kerültem, mindenki Khamzat (kontra) Usman párharcról beszélt. A birkózási képességeinkről, az ütőerőnkről, mindezekről a dolgokról. Usman olyan harcos, mint én. De ő a régi verzió, én pedig az új. Mintha iPhone-ok jönnének ki, ő olyan, mint az iPhone 5, én pedig olyan vagyok, mint az [iPhone] Pro” - mondta Khamzat Chimaev az összegyűlt médiának a UFC 294 előtt.

Khamzat Chimaev compares Kamaru Usman to an "old version" of the iPhone, with Chimaev being the "pro" model #UFC294 pic.twitter.com/Q8qaxzaOxz