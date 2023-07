Bár a korábbi félnehézsúlyú világbajnok Jan Blachowicz bejelentette, hogy Pereira ellen állóharcot szeretne, aztán okosan a mérkőzés elején máris a földön próbált érvényesülni. Többször is sikerült zavarba hoznia Pereirát, akit párszor levitt a földre.

Ez az első menetben nagyon jól is működött és a második menet várhatóan ugyanezt a forgatókönyvet kínálta volna, de Jan láthatóan elfáradt, így könnyebben lehetett védekezni ellene, és Alex elkezdte megfordítani a párharcot. Pereira a második menetben remek rúgásokat vitt be. Klasszikus módon a kerítéshez szorította ellenfelét, ahol híres balhorgával fenyegetett. Blachowicz azonban kitartóan ellenállt, és amikor tudott, akkor keményen vissza is vágott. Az azonban egyértelmű volt, hogy a második menet Pereira-é volt, így a harmadik menet volt a mindent eldöntő.

Nagyon szoros volt, mivel Pereira továbbra is ment előre. A menet végére azonban Jan mégis feltámadt, és a földre vitte a küzdelmet. Több nyomást azonban nem tudott gyakorolni, ami valószínűleg végzetes volt számára. Az egyik bíró ugyan két menetet a lengyelnek ítélt, de a másik kettő fordítva látta, így a brazil bunyós örülhetett a győzelemnek, amivel biztosította magának a Prochazka elleni címmeccset.

„Ez egy csapat tolvaj, akik kiraboltak engem. Mit lehet tenni. Köszönöm mindenkinek a támogatást. Visszatérek" - reagált Blachowicz röviden és egyértelműen a szoros küzdelem eredményére.

Ami a Procházka vs. Pereira mérkőzést illeti, azt ideális esetben decemberben, a 2023-as év utolsó számozott eseményén rendezhetnék meg. A többi kártya alapvetően már betelt, így december van terítéken, vagy aztán január, február és így tovább. Szóval remélhetőleg már nem kell túl sokáig várni.

Borítókép: Getty Images