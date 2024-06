Úgy tűnik, hogy Conor McGregor a UFC 303-on egy győzelemmel átugorhatja az akadályokat és kiérdemelheti a címmérkőzés lehetőségét.

McGregor a június 29-i főmérkőzésen tér vissza a váltósúlyú Michael Chandler elleni mérkőzésen.

A UFC könnyűsúlyú bajnoka, Islam Makhachev és most már a menedzsere, Ali Abdelaziz is támogatja, hogy McGregor legyen a következő a sorban egy Chandler elleni győzelem után.

„Conor odamehet és legyőzheti Chandlert az első menetben, és utána ő lehet az egyik legnagyobb sztár a sportágban. Tetszik vagy utálom őt mindegy, de ez ő. És ha azt mondja a UFC-nek, hogy 'Hé, címmeccset akarok', és Islam is ezt akarja, akkor ez lehet a következő. Islam nem fog nemet mondani erre a meccsre. Ez egy nagy párharc, nagy név, sokkal több pénz” - mondta Abdelaziz a Submission Radio-nak.

Nem titok, hogy Abdelaziz nem rajong McGregorért. Ő volt a célpontja McGregor trash talkjának a Khabib Nurmagomedov elleni UFC 229-es meccs - a cég történetének legnagyobb eladásszámú pay-per-view-ja - előkészületei során.

„A srác egy hatalmas sztár. Szerintem egy darab sz*r, de ő egy hatalmas sztár. Ezt nem veheted el tőle. A Khabibbal, vele és az Islammal közös történelmünkkel minden újra és újra meg fog történni. Minden újra lesz, és ez lesz az egyik legnagyobb meccs, amit ma lehet csinálni. Egy dolgot tudok Dana White-ról, hogy szereti a pénzt és az üzletet. Ezért olyan nagy most a UFC. Ott van Dana, Hunter, Sean és Mick. Nagyszerű elmék, akik fantasztikus meccseket hoznak össze.”

Abdelaziznak vannak kétségei McGregor formájával kapcsolatban, miután a „The Notorious”-t folyamatosan bulizni látták a Chandler elleni meccsét megelőzően.

„Conornak abba kell hagynia az italozást, és el kell kerülnie a drogokat, koncentrálnia kell. A srác kétszer is világbajnok volt, tehetséges. De vajon a kemény munka most is igaz rá, vagy már nincs ott? Ezt a kérdést kell feltenni neki.”

Borítókép: Getty Images