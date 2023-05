Alex Pereira első félnehézsúlyú megmérettetése a divízió korábbi bajnoka ellen lesz. Pereira a korábbi UFC bajnok Jan Blachowicz ellen lép ketrecbe a UFC 291 társ-főmérkőzésén, jelentette be a promóció elnöke, Dana White kedden. Az eseményre július 29-én kerül sor a Salt Lake City-i Vivint Arénában.

Pereira egy súlycsoporttal feljebb lép, miután a UFC 287-en kiütéssel elvesztette címét Israel Adesanya ellen. Az április 8-i vereség volt az első alkalom, hogy Pereira négy küzdősportmérkőzés után kikapott Adesanyától. Ahelyett, hogy azonnal folytatta volna a trilógiát, a következő napokban Pereira és White is jelezte, hogy valószínűleg a félnehézsúly következik. Most már van időpontja, helyszíne és ellenfele is. A 35 éves Pereira az Adesanya vereséget megelőzően még nem kapott ki a UFC-ben. Andreas Michailidis, Bruno Silva és Sean Strickland elleni győzelmek vezettek az első Adesanya elleni mérkőzéséhez, amelyet meg is nyert. A 40 éves Blachowicz a decemberi UFC 282 óta nem lépett ketrecbe, amikor döntetlent ért el Magomed Ankalaev ellen a megüresedett félnehézsúlyú címmeccsen.

Ha ez nem lenne elég, a UFC visszahozza a "BMF" címet – méghozzá megüresedve. Mivel Jorge Masvidal visszavonult, Dustin Poirier és Justin Gaethje lesz a UFC 291-en, akik megküzdenek az övért egy ötmenetes mérkőzésen.

A történelem során eddig csak egy BMF címmeccsre került sor, ami 2019 novemberében volt a UFC 244-en, amikor Masvidal legyőzte Nate Diazt. A promóció az elmúlt években nem mutatott nyilvános érdeklődést a cím visszaállítása iránt, bár a kérdést többször is feltették.

Szintén a főkártyán Paulo Costa visszatér Ikram Aliskerov ellen, Tony Ferguson megküzd Bobby Greennel, Michael Chiesa pedig Kevin Hollanddal. Szintén a UFC előmeccsén Derrick Lewis Marcos Rogerio de Limával csap össze, Stephen Thompson pedig Michel Pereira ellen lép ketrecbe.

Borítókép: Getty Images