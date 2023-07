A korábbi WBC nehézsúlyú világbajnok Deontay Wilder tovább ostorozta Andy Ruizt, mivel a tárgyalásaik az anyagi feltételek miatt elakadtak.

Ruiz édesapja és menedzsere - Andy Ruiz Sr. - nemrég még 50-50 százalékos felosztást követelt a pénzből. Panaszkodott, hogy Wilder csak 70-30 arányú felosztást ajánlott a fiának, ami Ruiz és a menedzserei szerint túl alacsony. Idősebb Ruiz úgy véli, hogy fia, korábbi egyesített világbajnokként legalább 50%-os részesedésre jogosult. Wilder jelenleg tárgyalásokat folytat egy decemberi, szaúd-arábiai összecsapásról a brit szupersztárral, Anthony Joshuával. Wilder azonban néhány hónappal korábban szeretne egy interim-mérkőzést Ruizzal. Wilder mélyen benne van a tárgyalásokban az Anthony Joshua elleni decemberi, szaúd-arábiai összecsapásról, de előbb Ruiz ellen akarja megvívni a mérkőzést.

Wilder az 50-50 százalékos felosztás mellett azt is kifogásolja, hogy Ruiz visszavágó záradékot is kér. Wilder és Ruiz is a Premier Boxing Champions zászlaja alatt bokszol.

„Ez határozottan nem egy 50-50%-os mérkőzés. Visszavágó záradékról beszél. Vagy részeg, vagy drogozik - talán mindkettő. Ha ez az üzlet meghiúsul, soha többé nem fogod látni őt a bokszvilágban, főleg nem a PBC-n" - mondta Wilder a 78SPORTSTV-nek.

Wilder azt állította, hogy Ruiz szülei kivették őt az iskolából, hogy profi bokszoló legyen és pénzt keressen a családnak.

„Andy Ruiznak a végzettsége csak négyosztály. Ez egy olyan dolog, ami a fülembe jutott, [Ruiz szülei] kirángatták őt, és csak azt akarták, hogy bokszoljon. Ha ez igaz, akkor szégyelljék magukat a szülők. Bokszoló szexrabszolgának használták őt, 33 éves test, negyedikes oktatással” – mondta Wilder.

Borítókép: Photo by Al Bello/Getty Images)