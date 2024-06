Deontay Wilder edzője, Malik Scott reagált a kritikákra a "Bronzbombázó" legutóbbi, Zhilei Zhang elleni vereségét követően.

Zhang karrierje legnagyobb győzelmét aratta, amikor a szaúd-arábiai Rijádban megrendezett Queensberry vs Matchroom '5v5' kártya főmérkőzésén legyőzte a korábbi WBC nehézsúlyú bajnokot. Egy kirobbanó jobbhoroggal döbbenetes véget ért a küzdelem, de igazából Wilder ritkán veszélyeztetettt, mielőtt az ötödik menetben eljött volna a vége. A vereséget követően a bokszvilágban sokan a visszavonulásra szólították fel az amerikait, aki egyszerűen nem nézett ki a legjobb formája közelében sem. Az utolsó csúcsteljesítményét vitathatatlanul a Tyson Fury elleni első mérkőzésén nyújtotta 2018-ban. Azóta a "bronzbombázó" csak árnyéka volt önmagának.

Wilder maga is utalt arra, hogy egy Zhang elleni vereség lehet karrierje utolsó mérkőzése, és a párharc utáni felvételeken látszott, mennyire lesújtotta az újabb vereség. Az elmúlt hetekben sokan kritizálták Scottot edzői szerepében. A "bronzbombázó" édesapja, Gary nemrég tett pár megjegyzést, és azt állította, hogy túlságosan is jóban van a fiával.

Scott, aki korábban maga is profi ökölvívó volt, nekiment a kritikusainak, és nemrég a The Second Wind podcastben beszélt a történtekről. Az amerikai tréner elárulta, hogy Wilder játékában az egyetlen lehetséges változást az életkor hozta, példaként hozva fel a korábbi nehézsúlyú "gyilkosokat".

„Képzeljétek el, hogy egy gyilkost láttok egész karrierje során, aztán hirtelen nem látjátok többé azt, és úgy jön le, hogy ha a tényeket kiveszed belőle, hű, már nem is gyilkos többé Malik Scott miatt". Nem tudom elvenni Deontay gyilkos ösztönét. Erre csak az idő atya képes. Mert senki sem adhat neked gyilkos ösztönt. Ez a dolog vagy benned van, vagy nincs. Csak hogy lássuk, igazam van-e ebben, nézzünk meg minden gyilkost a karrierjük második feléig. Gondolod, hogy Kevin McBride-nak lenne esélye legyőzni egy korai Mike Tysont? Egyáltalán nem. Amikor a bunyósok a karrierjük második feléhez érnek, már nem 22 vagy 23 évesek."

Borítókép: Mark Robinson / Matchroom Boxing