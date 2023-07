A közösségi médián keresztül történő rengeteg csatározás után úgy tűnik, Oleksandr Usyk és Tyson Fury közelebb kerülhet a mérkőzéshez.

Usyk menedzsere, Egis Kilmas a Twitteren reagált egy videóra, amelyben a korábbi bunyós, Matt Macklin kifejezi csalódottságát amiatt, hogy a két bajnok között nem jött létre egy vitathatatlan meccs.

Válaszán belül elárulta, hogy Usyk már elfogadta a feltételeket.

„Igen, mindannyian szeretnénk, ha ez megtörténne, és szeretnénk megköszönni a Skill Challenge Promotionsnak, hogy megpróbálták és megpróbálják megvalósítani. Csak szeretném, ha az egész világ tudná: Usyk részéről minden kész, aláírta.”

Yes, we all do want this one to happen and we want to thank @scpbxng trying and trying to make it happen. Just would like all world to know from team @usykaa all done, signed & sealed https://t.co/yewsGU9ec6