Ez volt a bokszvilágot bejáró ütés, amikor a brit nehézsúlyú kihívó, Daniel Dubois Lengyelországban padlóra küldte az ukrán bajnok Oleksandr Usykot.

A vitatható testütést, amely közvetlenül az övvonalra érkezett, azonban Luis Pabon bíró az ötödik menetben szabálytalannak és mélyütésnek minősítette, így az eredetileg kiütésnek tűnő ütés hirtelen nem volt több, és a küzdelem folytatódott. Usyk végül felépült az ütésből, és végül a nyolcadik menetben hivatalosan is padlóra küldte Dubois-t, majd a kilencedik menetben meg is állította őt, így megvédte WBO, WBA, IBF és IBO címeit.

Dubois később a közösségi médiában viccelődött: "Tisztelem az embert. Egy nagyszerű bajnok, aki kemény küzdelmet adott nekem, amiből tanulni fogok. De a tegnap esti egyetlen találat a tökre az volt, amit akkor szenvedtem el, amikor nem emelték magasba a karomat, miután azt az ütést bevittem.”

Dubois edzője, Don Charles egy lépéssel tovább vitte a meccs utáni tréfát, és azt mondta, hogy Usyk egy kis ügyeskedés miatt kerülte el a kiütéses vereséget.

„Le vagyok sújtva. A lesújtottság még enyhe kifejezés. Daniel Dubois-t megfosztották a pillanatától. A csapatot, a családot, a család barátait, az országot – megfosztották a sikertől. Tudtuk, hogy hat menetben be kell fejeznünk a küzdelmet, ami az ötödik menetben sikerült is. Az egy kiütés volt. Ez nem is TKO, ez KO volt. Csak egy Isten van. Usykot mindig keresztjeleket tesz és imádkozik. Szeretném tudni, hogy melyik Istent [imádja], mert Isten nevében nem hazudik az ember. Usyk, hagyd abba a csalást és légy tisztességes. Ha vallásos ember vagy, ahogy állítod, akkor ne csalj Isten nevében” - mondta Charles az IFL-nek.

