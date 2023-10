Tyson Fury és Oleksandr Usyk megállapodtak abban, hogy ringbe lépnek egy olyan mérkőzésen, amely egyesíti a nehézsúlyú világbajnoki címeket.

A 2004-ben kezdődött négy öves korszak óta nem volt vitathatatlan nehézsúlyú bajnok. Az utolsó nehézsúlyú bunyós, aki egyesítette a jelenlegi öveket, Lennox Lewis volt. 1999. november 13-án legyőzte Evander Holyfieldet a nyolc hónappal korábban megosztott döntetlennel végződött egyesítésért vívott visszavágójukon.

Az Usyk-Fury összecsapás valósággá vált, miután kiderült, hogy a két bunyós megegyezett arról, hogy Szaúd-Arábiában bokszolnak. A hírek szerint mindketten aláírták a szerződést a mérkőzésre, amelyre 2024 januárjában kerülhet sor, bár nem kizárt, hogy december 23-ra előrehozzák.

„Nagyon örülök, hogy aláírhattam ezt a mérkőzést. Ez a legnagyobb küzdelem, ami a sportágunkban történhet. A nehézsúlyúak mindig megmozgatják a szurkolók fantáziáját, és nincs kétségem afelől, hogy ez lesz az évszázad legnagyobb bokszeseménye" - mondta a promóter Frank Warren a BBC-nek adott interjúban.

Fury a tervek szerint október 28-án a szaúd-arábiai Rijádban lép szorítóba a korábbi UFC-nehézsúlyú bajnok Francis Ngannou ellen. A két bunyós 60 millió dolláros nyereményen osztozik majd, további 30 millió dollárt kap a győztes. Az ukrán Usyk augusztus végén a lengyelországi Wroclawban, a városi stadionban megtartotta három WBA-IBF-WBO nehézsúlyú világbajnoki címét, miután a kilencedik menetben kiütötte az angol kihívót, Daniel Dubois-t. Usyk 2021 szeptemberében nyerte meg őket Anthony Joshua ellen.

„Egy szarházi mindig is szarházi marad. Én könnyedén kiütném Usykot. Összetört, amikor Dubois egy mélyütéssel megütötte. Sikítva hempergett a vásznon" - mondta a "cigánykirály".

Usyk és Fury küzdelme a nehézsúlyúak eddigi nagy pillanatai közé sorolható. A ring akkor volt hangos, amikor Muhammad Ali és Joe Frazier első párharca zajlott 1971 márciusában a Madison Square Gardenben. A mérkőzés 15 menetig tartott, és Frazier egyhangú döntéssel nyert. 1975-ben Manilában került sor a visszavágóra ("Thrilla in Manila"), amelyet Ali a 14. menet végén technikai KO-val nyert meg. "Olyan közel voltam a halálhoz, mint még soha" - mondta Ali.

Néhány évvel korábban, 1974. október 30-án Muhammad Ali és George Foreman a Rumble in the Jungle (Rumble a dzsungelben) című mérkőzés főszereplői voltak. Ali a Joe Frazier és Ken Norton elleni vereségek után érkezett, míg Foreman az előző 40 mérkőzését megnyerte. Ali győzött. A nagy nehézsúlyú mérkőzések listáján olyan illusztris összecsapások is szerepelnek, mint Mike Tyson és Evander Holyfield fülsértő összecsapása. Újabban ott vannak Vitali Klitschko, Anthony Joshua és Deontay Wilder bajnoki meccsei is. A Fury-Usyk párharc egy másik szinten lesz.

Borítókép: Credit: John Gichigi /Allsport