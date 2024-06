Fury, aki nemrégiben elvesztette a WBC nehézsúlyú világbajnoki címét Oleksandr Usyk ellen, múlt pénteken a városban töltötte az éjszakát.

Azonban nem volt jól, mivel egy videófelvételen látható, ahogyan kikísérik egy morecambei kocsmából. Furyt a biztonságiak vezették ki, mielőtt összeesett és arccal a járdára zuhant. Állítólag barátaival és rajongóival bulizott a szórakozóhelyen, de az estének az vetett véget, hogy a bár személyzete rábeszélte, hogy távozzon, miután túl részeg lett.

Tyson Fury got escorted out of a bar and face planted on the concrete this weekend pic.twitter.com/4KpKaN5AJ7