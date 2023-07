Tyson Fury kommentben gúnyolódott Anthony Joshua legújabb, rendhagyó edzésvideója miatt.

A korábbi nehézsúlyú világbajnok áprilisban Jermaine Franklin ellen nyert, miután Oleksandr Usyk letaszította a trónról. Ez volt az első mérkőzése az új edzője, Derrick James irányítása alatt, és az első edzőtáborát James edzőtermében töltötte a texasi Dallasban. AJ most visszarepült Dallasba, és újra edzőtáborban van a következő mérkőzése előtt, amely augusztus 12-én lesz DIllian Whyte ellen.

Anthony Joshua using a mattress as a heavy bag as he trains out in Dallas for his next fight on Aug 12th…



[ @AnthonyJoshua] pic.twitter.com/Z8kHH6Ihkb