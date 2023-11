Tyson Fury megnyílt a lelkiállapotáról a Francis Ngannou elleni, a vártnál is véresebb összecsapást követően.

A WBC nehézsúlyú világbajnok megküzdött az ökölvívásban bemutatkozó MMA-sztár Ngannou ellen, és széles körben azt várták, hogy könnyedén nyer. Ngannou a harmadik menetben a padlóra küldte Furyt, ami mindent megváltoztatott, Fury viszonylag tétován bokszolt egy pontozásos győzelemig.

A Boxing Socialnak nyilatkozva Fury elmondta, hogy mint minden meccs után, a szaúdi megosztott győzelem óta eltelt két hétben depressziós volt.

„Minden meccs után két hétig depresszióban vagyok, és most éppen azon dolgozom, hogy túllépjek ezen. Csak arra koncentrálok, hogy visszatérjek a valóságba… Tudom, hogy két hét után elmúlik. Már hozzászoktam. A magasságokhoz és a mélypontokhoz. Minden magaslathoz egy még nagyobb mélypont társul."

A mentális állapotának javulásával megkezdődnek a felkészülések a február 17-re kitűzött Oleksandr Usyk elleni vitathatatlan küzdelemre.

„Hihetetlen esemény volt, mindenki ott volt, az összes nagy sztár. Figyeljetek, ez mind miattam történt, mindenki a Cigánykirály szórakoztatásában részesül, és itt vagyunk megint, újra hozok nektek valami extrát. Ki kérte ezt a meccset? A rajongók végre megkapják, amit akarnak, és most már nem akarok hallani semmilyen panaszt. Amikor ez a meccs nem jött létre, úgy tűnt, hogy mindenki boldogabb volt, mint amikor aláírtuk. Nem tudom, miért van ez így, de megkapták, amit akartak, élvezzék ki. Nem fog létrejönni, félek, menekültem. Akkor most mi is történik? Mindjárt keresek még százmilliót.”

A két nehézsúlyú bajnok a közelmúltban egy londoni sajtótájékoztatón tette hivatalossá a mérkőzését.

