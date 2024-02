Turki Alalshikh, a szaúdi bokszrendezvények mögött álló finanszírozó, határozottan visszautasítja azokat az állításokat, amelyek megkérdőjelezik Tyson Fury legutóbbi sérülésének hitelességét. Miután kiderült, hogy a WBC címvédő Fury és Oleksandr Usyk, a WBO, WBA, IBF, IBO bajnoka közötti vitathatatlan nehézsúlyú világbajnoki összecsapás nem valósul meg a tervezett február 17-i időpontban Rijádban, Szaúd-Arábiában, Alalshikh gyorsan reagált a spekulációkra.

A hírek szerint Fury egy sparring során szenvedett sérülést a jobb szeme felett, egy olyan helyen, ahol korábban, az Otto Wallin elleni küzdelem alkalmával már volt hasonló sérülése. Queensberry Promotions, Fury brit menedzsmentje, sajtóközleménnyel és a sérülésről készült fotókkal reagált. Nem sokkal ezután egy homályos videó is felbukkant a közösségi médiában, amely állítólag a sérülés okozásának pillanatát örökítette meg, ami gyorsan táplálta azokat a teóriákat, amelyek szerint Fury szándékosan okozhatta a sérülését, tekintettel korábbi meccsekről való visszalépéseire, például a Wladimir Klitschko elleni visszavágó esetében.

Azonban a The MMA Hour műsorban Alalshikh, a Riyadh Season és a Szaúdi Általános Szórakoztatási Hatóság vezetője cáfolta ezeket a feltételezéseket, és bejelentette, hogy a mérkőzés új időpontja május 18-ra került átütemezésre. Alalshikh hangsúlyozta, hogy ha bármilyen gyanúja lett volna Fury szándékai felől, nem támogatta volna a meccs megrendezését. Hozzátette, hogy egy fontos egészségügyi vizsgálatot is elhalasztott New Yorkban, hogy biztosítsa a mérkőzés létrejöttét, ami azt mutatja, mennyire komolyan vette a rendezvényt.

Alalshikh emlékeztetett arra, hogy a nagy bokszmérkőzések elhalasztása nem újdonság, példaként hozva az 1974-es "Rumble in the Jungle" mérkőzést, amelyet George Foreman és Muhammad Ali között egy hónappal kellett elhalasztani Foreman sérülése miatt. Alalshikh kijelentése: „Ha azt hinném, hogy Tyson fél a meccstől, nem pazarolnám az időmet. A sérülés valós, ahogy azt a múltban is láthattuk Foreman és Ali esetében.”

