Tony Bellew azt állítja, hogy megölte volna a ringben Oleksandr Usyk, ha a bíró nem avatkozik közbe a mérkőzésük során.

A korábbi cirkálósúlyú világbajnok bokszolói karrierje 2018 novemberében ért végleg véget a KO vereséggel Usyk ellen, aki meghódította a divíziót és jelenleg a négy nehézsúlyú övből hármat is birtokol. A mérkőzés a nyolcadik menetben ért véget, miután az ukrán egy brutális balhoroggal a padlóra küldte Bellewt. A most 40 éves ökölvívó ugyan felkelt, de Terry O'Connor bíró leintette a küzdelmet.

Bellew pedig hálás O'Connor döntéséért, utalva arra, hogy ma már nem lenne itt, ha Usyk engedélyt kapott volna arra, hogy tovább üsse. Arra a kérdésre, hogy milyen érzés Usyk ellen küzdeni, Bellew így válaszolt az I'm a Celebrity Get Me Out of Here című műsorban.

„Túl kemény. Elképesztő. Bunyóztam már erősebbekkel, gyorsabbakkal, de még soha nem harcoltam olyannal, mint ő, minden megvan benne. Megdolgoztat téged. Letölti az összes adatot, ami előtte van. Három menetbe telik neki, hogy ezt megtegye. Ellenem a nyolcadik menetig húzódott ez. Majd meghúzza a ravaszt. Kimerültem ellene, mintha… A hetedik menetig mindenre emlékszem. A nyolcadik már nincs meg.”

Amikor a Made In Chelsea sztárja, Sam Thompson megkérdezte, hogy Usyk keményen üt-e, Bellew azt mondta.

„Nem, hatnál már talpon voltam. Nem ütött ki teljesen. Hatnál már felálltam, de hála Istennek, hogy a bíró nem engedte tovább, mert megölt volna. A bíró szó szerint megmentette az életemet. A következő ütés valószínűleg végleg elintézett volna. A profi boksz a legmagasabb szinten brutális. Az volt az elsődleges célom, hogy épségben hazaérjek, ezután következett a győzelem.”

Borítókép: Nathan Stirk/Getty Images