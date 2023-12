A New School Promotion szombaton este Pomázon megrendezte az évzáró gáláját, ahol összesen kilenc mérkőzést láthattak a nézők.



Országi Sára megosztott pontozással nyert harmatsúlyban Papp Kata ellen. Ezt követően Mosolygó Dominik behúzta kiütéssel az első profi mérkőzését, ahol nagyközépsúlyban Glück Norberttel küzdött. A négy menetre kiírt csatát női váltósúlyban Magyar Kinga nyerte egyhangú pontozással Majláth Bianka ellen. Csönge Botond a harmadik mérkőzését is behúzta, amikor is Bogdán Barnabást győzte le kiütéssel.

Tóth László és Németh Gyula csapott össze váltósúlyban, ahol László már az első menetben padlóra küldte az ellenfelét. A második menetben viszont már le is zárta a találkozót a testütéseknek köszönhetően. 35 évesen tehát Tóth László TKO győzelmet aratott.

A tokiói olimpiát is megjáró Gálos Roland már az ötödik profi csatáján is túl van. A pehelysúlyú harcos a grúz Jaba Memishishi ellen bunyózott, akinek nem hagyott sok esélyt. Gálos a második menetben többször is a padlóra küldte ellenfelét, így a magyar ökölvívó továbbra is veretlen maradt.

A gála egyik sztárja Kis Máté volt, aki egy kőkemény lengyel, Robert Talarek ellen mérkőzött meg. A nagyközépsúlyúak csatájában Máté diadalmaskodott, egyhangú pontozással nyert.





A korábbi junior Európa-bajnok középsúlyú, Nileborg Krisztián az első profi mérkőzését vívta. A szurkolók nagy kedvence remek bunyóval mutatkozott be és már az első körben kiütötte a bosnyák Aleksandar Zavisicot.

Következett a főmérkőzés, ahol, mint utólag kiderült sokkal nagyobb nyomás nehezedett Egedi Renátóra, mint azt sokan gondolták volna. Középsúlyban az ellenfele a rövid határidővel beugrós Görbics Gábor volt, akit egyhangú pontozással vert meg. A párharcot követően Renátó megkérte kedvese kezét a ringben, aki igent is mondott. Gratulálunk.

