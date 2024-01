Letartóztatták a nehézsúlyú bokszolót, Jarrell Millert, mert állítólag részt vett egy autórablásban. Az amerikai hírek szerint az incidens kedden történt egy autókereskedésben a floridai Hollywoodban.

Az egyik alkalmazott beszámolója szerint egy nő azt állította, hogy a mobiltelefonját egy nemrég visszavett teherautóban hagyta. Az alkalmazott ezután elment az autó kulcsaiért, amikor az illetőt állítólag hátulról megragadta és fojtogatni kezdte Miller, majd a földre terítette és a kulcsokat követelte. Az alkalmazott ezután azt állítja, hogy Miller elvette a kulcsokat, és elhajtott a teherautóval.

