Francis Ngannou, az MMA világából a profi ökölvívásba átlépő harcos, sajátos megközelítésben hasonlította össze két riválisát, Tyson Furyt és Anthony Joshuát. Ngannou, aki korábban a UFC nehézsúlyú bajnoka volt, és mostanra bokszban is nevet szeretne keresni, különös figyelmet fordított a két brit ökölvívó személyiségének és hozzáállásának összehasonlítására.

A "Predátor", ahogy becenevén is ismerik, korábban szoros meccset vívott Tyson Furyval, ahol a harmadik menetben padlóra küldte a WBC nehézsúlyú világbajnokát. Bár végül szoros, megosztott döntéssel vereséget szenvedett, ez a meccs bebizonyította, hogy Ngannou komoly kihívást jelenthet a bokszvilágban is. Most, a közelgő Anthony Joshua elleni meccs előtt Ngannou elmagyarázta, miért látja Furyt egyfajta "playboynak", míg Joshuát sokkal komolyabb személyiségnek tartja.

Ngannou szerint Joshua sosem szól bele feleslegesen a dolgokba, és személyisége sokkal inkább a komolyságot tükrözi, ellentétben Furyval, aki szeret a figyelem középpontjában állni és gyakran vállal extrovertált szerepet. Ngannou hozzátette, hogy bár Fury és Joshua különböző személyiségek, mindketten rendkívül tehetséges bokszolók, és ő maga a ringben való teljesítményre koncentrál leginkább.

Az idegességet Joshua részéről Ngannou nem gyengeségnek, hanem a győzelem iránti elkötelezettség jeleként értelmezte. Úgy véli, ez az attitűd kulcsfontosságú lehet a sikerhez, mivel Joshua mindenre kész azért, hogy a meccsnapon a legjobbat nyújtsa.

