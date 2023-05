A nehézsúlyú ökölvívó legenda, Mike Tyson elmondta tippjét az Errol Spence Jr. és Terence Crawford közötti lehetséges mérkőzés előtt.

A Spence vs. Crawford mérkőzésről az évek során számtalanszor hallhattak már a rajongók - a megállapodás többször is kínzó közelségbe került -, de ezen a héten olyan hírek láttak napvilágot, miszerint a két fél "megegyezett" a vitathatatlan mérkőzés feltételeiről, és már az időpontot és a helyszínt is kitűzték. A két váltósúlyú bajnok összecsapását a hardcore rajongók többsége a sportág lehető legjobb mérkőzésének tartja. Hihetetlen rekordot tudhatnak magukénak: 67 győzelem, 52 kiütés és nulla vereség.

Az ES Newsnak adott interjúban "Iron Mike" biztosnak tűnt abban, hogy ki fog nyerni. A WBO bajnokot, Crawfordot nevezte meg, mint akit győztesen lát a ringből távozni.

„Azért mondom Crawfordot, mert ha megnézzük a srácokat, akikkel mindketten bunyóztak, mint például Porter és a többi. Senki sem tette azt Porterrel, amit ő.”

Spence 2019-ben került szembe Porterrel, és szoros megosztott döntéssel nyert, míg Crawford 2021-ben a 10. menetben idő előtt nyert. Porter a meccs után visszavonult. Mike Coppinger bokszújságíró volt az első, aki közölte a hírt a megállapodásról, és azt mondja, hogy előzetes tervek vannak egy trilógiára, a harmadik meccsre pedig 154 fontban kerülne sor. A jelentés szerint a mérkőzésre a Las Vegas-i T-Mobile Arénában kerül sor július 29-én, és lesz egy visszavágó záradék, amelyet a vesztesnek 30 napon belül aktiválnia kell.

Borítókép: Getty Images