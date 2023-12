A népszerű és legendás nehézsúlyú Lennox Lewis utalt arra, hogy talán még egy mérkőzésre hajlandó lenne.

Lewis azon kevés bokszolók egyike, akik visszavonultak és nem is csábultak vissza. Ő volt az utolsó vitathatatlan nehézsúlyú bajnok, aki az összes címet birtokolta, immár 24 éve. Utolsó meccsét 2003-ban vívta a kései beugró Vitali Klitsckho ellen. Hatalmas vágást ejtett az ukrán szemén, ami azt jelentette, hogy a mérkőzést a hatodik menet után leállították, Lewis pedig megtartotta WBC, IBO és The Ring címeit. Mike Tyson, Evander Holyfield és Hasim Rahman felett aratott győzelmeket tartalmazó rekorddal akasztotta szögre a kesztyűit. Mióta elhagyta a sportot, gyakran dolgozott szakértőként, de most úgy tűnik, hogy egy esetleges visszatérés is szóba jöhet.

A Jaxxon podcastben az MMA-sztár, színész és birkózó Rampage Jackson arról beszélt, hogy Szaúd-Arábiában összefutott Lewisszal a Shannon Briggsszel tervezett mérkőzése előtt.

„Lennox Lewis odajött hozzám, felmért, megragadott és azt mondta: 'Hé, hallottam, hogy meg akarsz küzdeni Shannonnal. Edzeni foglak!"

Elmondása szerint néhány perccel később a General Authority for Entertainment elnöke, Turki Alalshikh megkérdezte, hogy ki akar Lewis ellen bokszolni.

„Körbenéztem, és senki nem emelte fel a kezét, az edzőm mellettem állt, én pedig felemeltem a kezem, és azt mondtam, hogy bokszolok Lennox Lewisszal, ha elvertem Shannon seggét.”

Állítása szerint Lewis ekkor elfogadta a meccset.

„Felemelte a karját, és azt mondta, hogy „benne vagyok”.”

Hogy lesz-e ebből bármi, az még nem derült ki, Lewis egyelőre kerülte a bemutató mérkőzéseket. Azonban, ha valahol sikerülhet, akkor az Szaúd-Arábia.

